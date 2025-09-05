Murat Kurum, Sosyal Konut Projesi Duyurdu

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI YENİ SOSYAL KONUT PROJESİNİ DUYURDU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni bir sosyal konut projesinin başlatılacağını bildirdi. Kurum, projede gençler ile 3 çocuklu ailelere özel kontenjan ayrılacağını açıkladı. Bu kapsamda gençlerin de evlenmemiş olanlarının başvurabileceği ifade edildi. Kurum, “Gençlere yüzde 20 kontenjan ayıracağız. Detaylara çalışıyoruz. Evlenmemiş gençlerimiz de başvurabilecekler.” diyerek bu konudaki adımları doğruladı.

3 ÇOCUKLU AİLELERE AİT KONUT KONTENJANLARI

Bakan Kurum, aile yılı olması doğrultusunda 3 çocuk ve üzeri aileler için de ayrı kontenjan oluşturacaklarını belirtti. Bu durum, geniş aile yapisinin desteklenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ayrıca, TOKİ’den konut sahibi olan 168 bin kişiyi kapsayan bir şans da sunuldu. Kurum, “168 bin konuta ilişkin borcunun tamamını ödeyen vatandaşlarımıza yüzde 25 indirim yapıyoruz.” diye belirtti.

BÜYÜK İNŞAAT FAALİYETLERİ VE HIZLI İLERLEME

Murat Kurum, Türkiye genelindeki inşaat faaliyetleri hakkında bilgiler vererek önemli bir seferberlik süreci yürütüldüğünü aktardı. “11 ilde 3 bin 481 şantiyede 200 bin çalışanla seferberlik ruhuyla inşaat faaliyetlerini yürütüyoruz.” ifadelerini kullanan Kurum, Malatya’da 28 bin konutluk bir şantiye oluşturduklarını ve deprem konutlarının yüzde 70’inin tamamlandığını vurguladı. Yılsonuna kadar tüm hak sahiplerine konutların teslim edileceğini duyurdu.

İSTANBUL’UN KONUT SORUNU VE YENİ PROJELER

İstanbul özelinde de yapılan çalışmaların altını çizen Bakan Kurum, “İstanbul’u beka meselesi olarak görüyoruz.” diyerek tüm belediyelere çağrıda bulundu. İstanbul’da 903 bin konutun inşaatının tamamlandığını, 208 bin konutun ise inşaatının sürdüğünü belirtti. TOKİ ile birlikte 280 bin sosyal konut projesinin yürütüldüğünü ve 800 bin yeni konut arzı yaratılacağını ifade etti.

YENİ YÖNETMELİK VE SIVINAK DÜZENLEMELERİ

Kurum, kira fiyatlarının düşmesi için çalışmanın devam ettiğini belirterek, mevcut yönetmeliklerin güncellenmesi gerektiğini bildirdi. “Yeni bir yönetmelik yayınlayacağız.” diyen Kurum, sığınak yapma zorunluluğu olan birimler için dünya standartlarına uygun düzenlemelerin gerçekleştirileceğini de ekledi. Sığınak yönetmeliğinin güncellenip yakın zamanda yayınlanacağını belirtti.