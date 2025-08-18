Murat Ö., Çorba İkram Etti. Cezası 45 Bin TL

ALKOLLÜ SÜRÜCÜDEN ÇORBAYLA POLİSE TEKLİF

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, 55 yaşındaki Murat Ö.’nün alkollü olduğu iddia edilerek aracını yol ortasında bırakıp çorba içmeye gittiği bildirildi. Alkollü direksiyon başına geçtiği için ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, toplamda 45 bin 228 TL ceza uygulandı. Olay, Orhaniye Mahallesi Yenişehir Caddesi’nde saat 01.00 civarında gerçekleşti.

ARAÇ YOLORTASINA PARK EDİLDİ

Murat Ö., 16 KCA 83 plakalı otomobilini yolun ortasında bırakarak çorba içmeye gitti. Bu durumu gören çevredekiler, kapanan yolun açılması için 112 Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, aracın yol ortasında park halinde olduğunu tespit etti. Çorbasını içtikten sonra araca gelen Murat Ö., otomobilini kendisinin kullanmadığını belirtse de, Kent Güvenlik Sistemi (KGS) kameralarındaki inceleme sonucunda aracın kendisi tarafından parka edildiği belirlendi.

Alkolmetreyi üflemeyi reddeden Murat Ö.’nün ehliyetine alkollü araç kullanmaktan 6 ay süreyle el konuldu. Sürücü, ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 678 TL, alkolmetreyi üflemeyi reddetmekten ise 26 bin 550 TL olmak üzere toplam 45 bin 228 TL ceza aldı. Ayrıca, sıradaki işlemler güçlük çekmeden devam ederken, polis ekiplerine çorba ısmarlamak isteğinde bulundu. Murat Ö. şunları söyledi: “Ehliyet vardı, daha önce aldınız. Hep bana mı denk geliyor bu iş? Ben 1991’de jandarmaydım, terörle mücadele ettim. Biri aramış, şikayet etmiş belli ki. Çorbamı içip eve gidiyordum, gelin size de ısmarlayayım.”