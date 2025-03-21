Murat Ongun’dan TRT’ye Suç Duyurusu Açıklaması

İDDİALAR ÜZERİNE AÇIKLAMALARA YER VERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İBB’ye yönelik yürüttüğü soruşturmalar çerçevesinde gözaltına alınan Murat Ongun, yaptığı yazılı açıklamada dikkat çekici iddialarda bulundu. Ongun, “gizlilik kararı bulunan bir soruşturmaya ait görüntülerin bazı basın organlarına servis edildiğini” öne sürdü ve bu durumu “devlet için ciddi bir güvenlik sorunu” olarak nitelendirdi.

PARA MİKTARI YANLIŞ YANSITILDI

Açıklamasında evinde gerçekleştirilen aramalarda ele geçirilen paralar ve eşyalarla ilgili çarpıcı detayları paylaşan Ongun, “Paralar yayılarak çekim yapıldığı için, zamanında ayakkabı kutularından çıkanlar gibi miktarı çokmuş gibi gösterilmek istendi. Oysa toplamı 20-30 bin dolar değerinde çeşitli dövizler ile ikisi de ruhsatlı ve 5 yıldır dokunulmamış 2 tüfeğim var. Tüfeklerden biri rahmetli gazeteci Ufuk Güldemir’in bana vasiyetinde bıraktığı, diğeri ise bir arkadaşımın tavsiyesiyle aldığım bir tüfek. Görüntülerin tamamen algı yaratmak için servis edildiği ortada,” dedi.

TRT HEDEF GÖSTERİLDİ

Ongun, devletin televizyonu TRT’ye yönelik eleştirilerde bulunarak, “Başta TRT olmak üzere, gizlilik kararı olan bir soruşturmada kendilerine servis edilen görüntüleri yalan iddialar ve imalarla paylaşan tüm mecralar hakkında avukatlarım suç duyurusunda bulunacak,” ifadesini kullandı. Bu adımın, gizli bir soruşturmanın detaylarının nasıl ve kimler tarafından sızdırıldığını ortaya çıkarmak için atıldığını belirtti.

SORUŞTURMALARDAN SONUÇ ÇIKMADI

Mal varlığına el konulan Ongun, geçmişte yapılan incelemelerle ilgili de bilgi verdi. “Daha önceki yıllarda trollerin hedef göstermesi üzerine açılan soruşturmada, MASAK incelemesi dahil tüm denetimlerden hiçbir sonuç çıkmadı. Tüm gelirlerimin uygunluğu devlet birimlerince detaylı incelenip teyit edildi,” diyerek kendini savundu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İBB’ye yönelik ‘yolsuzluk’ ve ‘terör’ soruşturmaları çerçevesinde Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun’un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltında bulunuyor. Ongun’un yaptığı suç duyurusu, soruşturmanın yankılarını artıracağına işaret ediyor. Gelişmeler, kamuoyu tarafından dikkatlice takip ediliyor.