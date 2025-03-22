Murat Ongun’un 131 Sayfalık İfadesi Açıklandı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NIN SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü terör ve yolsuzluk soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan şüphelilerden biri olan İBB İştiraki Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’a ait 131 sayfalık emniyet ifadesi gün yüzüne çıktı. Ongun, “Herhangi bir suç işlemediğimden etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum” şeklinde bir yanıt vererek suçlamaları reddetti.

İHALE SÜREÇLERİYLE İLGİLİ CEVAPLAR

Gözaltı sürecinde Ongun’a yöneltilen “İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ihalelere katıldınız mı?” sorusuna, “İBB Başkan Danışmanı hiçbir ihaleye katılmaz. İhale süreçlerinde de bulunmam. Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı olarak katıldığım herhangi bir ihale yoktur. Çünkü Yönetim Kurulu Başkanları ihale yetkilisi değildir” yanıtını verdi. Ongun, sadece Medya AŞ’ye gelir getiren az sayıda ihaleye imza attığını ifade etti.

TANIĞIN İFADELERİNE YANIT VERDİ

29 Ocak tarihinde alınan bir tanığın ifadesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin açık hava reklamlarının kiralanması işlemleri hakkında önemli iddialara yer verildi. Tanık, Kültür AŞ’nin ihaleleri düzenleme yöntemlerini ve söz konusu süreçte yaşanan yolsuzlukları aktardı. Murat Ongun ise bu ifadelerin gerçek dışı olduğunu belirterek, “Tanığın ismi bana bildirilmediği için hangi husumetten kaynaklandığını söyleyemiyorum. İddialarının hepsi gerçek dışı ve yalandır” yanıtını verdi. Ongun, İlbak Holding ile ilgili sözleşmelerin sürdüğünü ancak ek bir iş alındığına dair bir bilgisi olmadığını belirtti.

KURULTAY İDDİALARI HAKKINDA

Gizli tanığın dosyada ifade verdiği iddialardan bir diğeri de CHP Kurultayı’yla ilgiliydi. Bu iddialarda, delegelere seçimle ilgili paraların dağıtıldığına dair açıklamalar yer aldı. Ongun, “Operasyon diye nitelendirilebilecek bir şey varsa kanıtı ile ortaya konulmalıdır” ifadesini kullanarak söz konusu iddiaları çürüttü. Kurultay ile ilgili yaşananlara “iftira” dedi.