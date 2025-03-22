Murat Ongun’un Emniyet İfadesi Açığa Çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sürdürdüğü terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden biri olan İBB İştiraki Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un 131 sayfalık emniyet ifadesi gün yüzüne çıktı.

HERHANGİ BİR SUÇ İŞLEMEDİĞİNİ BELİRTİYOR

Ongun, “Tarafınıza anlatılan etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyor musunuz?” sorusuna, “Herhangi bir suç işlemediğimden etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum” şeklinde yanıt verdi. Kendisine yöneltilen “İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ürün, hizmet alımı veya satımı amacıyla gerçekleştirilen ihalelere katıldınız mı?” sorusuna ise, “İBB Başkan Danışmanı hiçbir ihaleye katılmaz. İhale süreçlerinde de bulunmaz. Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı olarak katıldığım herhangi bir ihale yoktur. Çünkü Yönetim Kurulu Başkanları ihale yetkilisi değildir. Sadece Medya AŞ’ye gelir getirici az sayıda ihale bana imzaya gelir” diye cevap verdi.

TANIĞIN İFADELERİ HAKKINDA

29 Ocak tarihinde alınan bir tanığın ifadesinde, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi açık hava reklam alanlarının kiralanması işini Kültür AŞ üzerinden yürütmektedir. Kültür AŞ bu alanların kiralanmasını bazen konsinye olarak, bazen de ihaleyle üçüncü özel şirketlere vermektedir. Özellikle 2019 yılından sonra Ekrem İmamoğlu döneminde yapılan ihalelerin kime verileceği önceden belirlenip şartname bu şirkete göre düzenlenmektedir. Eğer kendi istedikleri firmalar dışında katılım geldiyse bu firmaları elemek için şartnameye ek yapmak suretiyle dışarıda bırakmaktadırlar. Geriye kalan şirketler de yan teklif vermek suretiyle ihaleyi alan şirketle önceden anlaşıldığı için ihale bedelinin altında teklif vererek belirlenen şirketin ihaleyi kazanmasını sağlamaktadırlar. Geri kalan ihalelerde büyük miktarda yolsuzluk yapılmakta” denildi. Bu beyan, Murat Ongun’a yöneltildi. Ongun ise, “Tanığın ismi bana bildirilmediği için hangi husumetle yapılmış bir iftira olduğunu söyleyemiyorum. İddialarının hepsi gerçek dışı ve yalandır. Somut örnek vermem gerekirse İlbak Holding’in geçmiş AK Parti döneminde ve bizim dönemde de olan aynı billboard sözleşmesi sürmektedir” yanıtını verdi.

KURULTAY İDDİALARINA CEVAP VERDİ

Gizli tanığın dosyadaki ifadesinde, CHP Kurultayı’na ilişkin, “Kurultay döneminde ben de seçim için Ankara’da bulunuyordum. Yanlarında delegelere vermek üzere getirdikleri çantalar dolusu para vardı” iddialarına dair, Ongun, “Operasyon diye nitelendirilebilecek bir şey varsa, kanıtı ile ortaya konulmalıdır. Belediyeden alacağı olup da alamayan insanlarla bir ilişkim yoktur” açıklaması yaptı. CHP Kurultayı ile ilgili iddialara ise “İftira” ifadesini kullandı.