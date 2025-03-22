Murat Ongun’un İfade Detayları Açıklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü terör ve yolsuzluk soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan şüphelilerden biri olan İBB İştiraki Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un 131 sayfalık emniyet ifadesi gün yüzüne çıktı.

SUÇSUZLUK İFADELERİ

Ongun, “Tarafınıza anlatılan etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyor musunuz?” sorusuna, “Herhangi bir suç işlemediğimden etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum” şeklinde yanıt verdi. Kendisine yöneltilen “İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ürün, hizmet alımı veya satımı amacıyla gerçekleştirilen ihalelere katıldınız mı veya herhangi bir ihale sürecinde bulundunuz mu?” sorusuna ise “İBB Başkan Danışmanı hiçbir ihaleye katılmaz. İhale süreçlerinde de bulunmaz. Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı olarak katıldığım herhangi bir ihale yoktur. Çünkü Yönetim Kurulu Başkanları ihale yetkilisi değildir” yanıtını vererek, kendisine imzaya gelen az sayıda ihale konusunda açıklamada bulundu.

TANIĞIN İFADELERİNE CEVAP

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda 29 Ocak tarihinde alınan bir tanığın ifadesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin açık hava reklam alanlarının kiralanması işlemlerinin Kültür AŞ üzerinden yapıldığı, bu süreçte bazı ihalelerin önceden belirlenen firmalara verildiği öne sürüldü. Tanık, ayrıca, bu işlemlerde büyük miktarda yolsuzluk yapıldığını iddia etti. Ongun, bu iddialara karşılık olarak, “Tanığın ismi bana bildirilmediği için hangi husumetle yapılmış bir iftira olduğunu söyleyemiyorum. İddialarının hepsi gerçek dışı ve yalandır” dedi.

KURULTAY İDDİALARINA YANIT

Gizli tanığın ifadesinde, CHP Kurultayı ile alakalı olarak “Kurultay döneminde yanlarında delegelere vermek üzere getirdikleri çantalar dolusu para vardı” gibi ifadeler yer aldı. Ongun, bu iddialara yanıt verirken, “Operasyon diye nitelendirilebilecek bir şey varsa kanıtı ile ortaya konulmalıdır. Belediyeden alacağı olup da alamayan insanlarla bir ilişkim yoktur” dedi ve kurultaya dair iddiaları “İftira” olarak nitelendirdi.