Murat Övüç Ceza Davası Sürecinde

HABERİN DETAYLARI VE SUÇLAMALAR

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık ön plana çıkan fenomen isim Murat Övüç, bu kez yürütülen bir soruşturma ile dikkatleri üzerine topladı. Başörtülü videosu nedeniyle, hakkında “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçlamasıyla dava açılan Övüç’ün hapis cezası alıp almadığı hala merak ediliyor. “Murat Övüç hapse mi girdi, mahkeme kararını verdi mi?” soruları gündemde. İşte, dava sürecine dair en son gelişmeler…

SORUŞTURMA VE İDDİANAME SÜRECİ

Murat Övüç, başörtüsünü çağrıştıran bir şal takarak çektiği videosuyla sosyal medya platformlarında büyük bir yankı uyandırdı. Gelen şikâyetler neticesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili bir iddianame düzenledi. İddianamede, Murat Övüç’ün video paylaşımıyla “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği” iddia ediliyor. Savcılık, mevcut deliller doğrultusunda, Övüç hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesi çerçevesinde 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediyor.

TOPLUMSAL TEPKİLER VE ÖVÜÇ’ÜN SAVUNMASI

Paylaşımın yayılımının ardından birçok sosyal medya kullanıcısı, bu içeriği dini değerlere hakaret olarak nitelendirdi. Ancak Övüç, video ile ilgili olarak, “Bu içerik yalnızca mizah amacıyla hazırlandı ve kimseyi hedef almadı” açıklamasında bulundu. Henüz yargılama süreci başlamadığı belirtilirken, iddianamenin kabul edilmesi durumunda Murat Övüç, resmi olarak ceza davasında sanık konumuna gelecek. Bu olay sonrası, fenomen ismin sosyal medya hesaplarında daha dikkatli bir yaklaşım sergilemesi bekleniyor.