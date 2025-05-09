Murat Övüç, Dava Süreciyle Gündemde

SOSYAL MEDYA FENOMENİ MURAT ÖVÜÇ’ÜN MAHKEMELİK OLUŞU

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı kimliğiyle tanınan Murat Övüç, bu kez yaptığı iddialı açıklamalar ve paylaşımlar değil, hakkında açılan dava ile gündeme geldi. Kullanıcılar “Murat Övüç olayı nedir?” ve “Murat Övüç neden mahkemelik oldu?” gibi soruları merakla araştırıyor. Hakkında ortaya çıkan iddialar sonrasında kamuoyunun tepkisini çeken Övüç’ün yargı süreciyle ilgili ilk detaylar netleşmeye başladı.

OLAYIN TEPECİ VE HUKUKİ SÜRECİ

Murat Övüç, yaptığı bir paylaşım nedeniyle yargı gündemine geldi. Başörtüsü benzeri bir şal takarak yayınladığı video, kamuoyunda geniş bir tepkiye neden oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, iddianame hazırlandı. İddianamede, Övüç’ün paylaşımıyla “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçunu işlediği öne sürüldü. Savcılık, Övüç’ün bu suçu işlediğine dair yeterli delil bulunduğunu belirterek, 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile yargılanmasını talep etti.

TEPKİLER VE BUNLARA YANIT

Video, sosyal medya platformlarında yayıldıktan sonra çeşitli kesimlerden sert tepkiler aldı. Özellikle dini değerlere yapılan alaycı yorumlar kamuoyunda yankı buldu. Övüç ise bu içerik için mizah amacı taşıdığını ve kimseyi hedef almadığını savundu. Mahkeme süreci henüz başlamış değil, ancak iddianamenin kabul edilmesi halinde Övüç, TCK 216. madde kapsamında ceza tehdidiyle yargılanacak. Bu gelişmeler sonrası fenomenin sosyal medyada paylaşımlarına daha temkinli yaklaşması bekleniyor.