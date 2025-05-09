Murat Övüç’e Hapis Cezası İddianamesi Hazırlandı

HAPİS CEZASI TALEBİYLE İDDİANAME HAZIRLANDI

Fenomen Murat Övüç hakkında, sosyal medyada şal ile çektiği video sebebiyle ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’ suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Övüç’e yönelik yürütülen soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlandı. İddianamede, Övüç’ün sosyal medya paylaşımında kullandığı ifadelerin, halkın bir kesimini diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa yönlendirebileceği ifade edildi.

SÖZLERİ NEFRET YARATIYOR

İddianamede, Murat Övüç’ün ifadelerinin ayrımcılık ve nefrete yönlendiren nitelikte olduğu, yaptığı paylaşımın birçok hesap ve grup tarafından yorumlandığı ve bu nedenle medyada gündem oluşturduğu vurgulandı. Şal ile bir video çektiği sırada, “Ne mi yapsam yakışır kız. Bak, buyur” diyerek şaka yapma amacı taşıdığını belirtti. Ayrıca, kendinin inançlı bir aileden geldiğini ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

HAPİS CEZASI GÜNDEMDE

İddianamede, Murat Övüç’ün ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’ suçlamasıyla 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelinin yargılama süreci İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde önümüzdeki günlerde başlayacak.