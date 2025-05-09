Murat Övüç’e Tahrik Suçlaması Yapıldı

İDDİANAME HAZIRLANDI

Fenomen Murat Övüç hakkında sosyal medyada şal ile çektiği videoya bağlı olarak ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’ suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Övüç’e yönelik yürütülen soruşturma sona erdi ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddianameyi hazırladı. İddianamede, Murat Övüç’ün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda sarf ettiği sözlerin, halkın bir kesimini diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa yönlendirdiği ifade edildi.

NEFRET VE AYRIMCILIK SUÇLAMASI

İddianamede, Övüç’ün sözlerinin ayrımcılığı teşvik edici ve nefrete yönlendirici nitelikte olduğu vurgulandı. Ayrıca, bu paylaşımın birçok sosyal medya hesabı ve grup tarafından yorumlanarak geniş bir kitleye ulaştığı aktarıldı. Şal ile şaka amaçlı bir video çektiğine dair ifade veren Övüç’ün, bu eyleminin ciddi sonuçlar doğurabileceği belirtildi.

SUÇLAMAYI KABUL ETMİYOR

Şüpheli Övüç’ün ifadesine göre, hayran kitlesinin büyük bir kısmı kadınlardan oluşuyor. Video çekiminde, “Ne mi yapsam yakışır kız. Bak, buyur” diyerek omuzundaki şalı başına örttüğünü kaydetti. Şaka amaçlı yaptığını, inançlı bir aileden geldiğini ve suçlamaları kabul etmediğini iletti.

HAPİS CEZASI TALEBİ

Hazırlanan iddianamede, Murat Övüç’ün halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla yargılanması talep edildi. Ve önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargı süreci başlayacak.