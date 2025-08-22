Murat Özdemir Gözaltına Alındı

Ebru Gündeş’in Eşi Gözaltına Alındı

Ebru Gündeş’in bu sene evlendiği eşi Murat Özdemir’in İstanbul Acarkent’teki villasında gözaltına alındığı iddia ediliyor. Gerçek Gündem’den alınan bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, liderliğini Selahattin Yılmaz’ın yaptığı belirtilen silahlı suç örgütüne yönelik sürdürdüğü soruşturma çerçevesinde daha önce bir grup kişi gözaltına alınmıştı. Bu soruşturma kapsamında, dikkat çeken bir isim daha gözaltına alındı.

Murat Özdemir’in Suçlama ile Gözaltına Alınışı

Ebru Gündeş’in 12 yaş küçük eşi olan iş insanı Murat Özdemir, villasında gerçekleştirilen bir operasyonla gözaltına alındı. Özdemir’in, Selahattin Yılmaz’ın suç örgütüne üye olma suçlamasıyla yakalandığı bilgisi edinildi. Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, Murat Özdemir’in örgüt liderinden aldığı emirlerle bazı organize sanayi bölgelerine baskı yaptığı ve bu doğrultuda örgüt adına faaliyet gösterdiği öne sürülüyor. Gözaltına alınan Özdemir, gün içinde adliyeye sevk edildi.

Ebru Gündeş’in Geçmişi ve Yasal Süreçler

Ebru Gündeş’in özel hayatı daha önceki yasal süreçlerle de gündeme gelmişti. Sanatçının eski eşi Rıza Zarrab, 2016 yılında ABD’de banka dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Bu durum, Gündeş’in yaşamındaki olumsuz olayların bir devamı niteliğinde.