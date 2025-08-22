Murat Özdemir Gözaltına Alındı! Suç İddiası

ÜNLÜ ŞARKICI EBRU GÜNDEŞ’İN EVLİLİĞİ YENİDEN GÜNDEMDE

Ebru Gündeş, geçen yıl Dubai Başkonsolosluğu’nda sade bir törenle 4. kez nikah masasına oturdu. Gündeş’in bu evliliği, büyük yankı uyandırdı ve günlerce magazin manşetlerinde yer aldı. Ancak, ünlü sanatçının evliliği bu defa bambaşka bir gelişme ile dikkat çekti.

MURAT ÖZDEMİR GÖZALTINA ALINDI

Son gelişmelere göre Ebru Gündeş’in kendisinden 12 yaş küçük eşi Murat Özdemir, Acarkent’te bulunan villa içerisinde gözaltına alındı. Seyhan Avşar’ın haberine göre; Özdemir’in, Selahattin Yılmaz isimli suç örgütüne üye olmak suçundan gözaltına alındığı öğrenildi. Özdemir’in bazı organize sanayi bölgelerine çökmek için talimat aldığı iddiaları gündemde.

ADLİYEYE SEVKİYAT

Murat Özdemir, gözaltına alındıktan sonra bugün adliyeye sevk edildi. Süreç çok dikkat çekici şekilde devam ediyor.

Ebru Gündeş’İN GEÇMİŞİ

Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab, 2016 yılında kara para aklama iddialarıyla ABD’de tutuklanmıştı ve 130 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Zarrab, ABD yargısıyla yaptığı anlaşmanın ardından ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Ebru Gündeş ve Reza Zarrab’ın 11 yıllık evlilikleri 2021 yılında sona ermişti.