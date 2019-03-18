- Reklam -

Acun Ilıcalı’nın kanalındaki yemek yarışmasında ünlenen ve geçtiğimiz ay papağanına işkence etmesiyle olay yaratan Murat Özdemir özür diledi.

Papağınına işkence ederek öldürünce büyük tepki çeken Murat Özdemir ortaya çıktı.

‘Masterchef Türkiye’ yarışmasından diskalifiye olmasının ardından papağanına işkence görüntülerini sosyal medyadan yayınlayan Murat Özdemir, büyük tepki çekmişti. Bu olayın ardından gözaltına alınan Özdemir, hastanede tedavi altına alınmıştı.

YAŞANMAMASI GEREKEN…

Yaptıklarından pişman olduğunu belirten Murat Özdemir, “Yaşanmaması gereken bir olay yaşandı. 3 senedir bakmakta olduğum papağanım ile ilgili bir video çektim ve kötü sonuçlar doğdu. Bundan dolayı herkesten, bütün hayvanlardan, insanlardan, hatta Acun Ilıcalı’dan çok özür diliyorum, lütfen özrümü kabul edin” ifadelerini kullandı.

TRT