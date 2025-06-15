Murat Özkaya 27 yaşında, Adıyamanlı

YARIŞMACILARIN İLGİ ODAĞI

Jüriliğini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya’nın yaptığı Masterchef Türkiye, yarışmacıların izleyici tarafından ilgiyle takip edildiği bir program. Sevilen yarışmada birbirinden farklı özelliklere sahip yarışmacılar, bir üst tura geçmek için kıyasıya mücadele ediyor.

MURAT ÖZKAYA HAKKINDA BİLGİLER

Peki, MasterChef Murat kimdir? Murat Özkaya, 27 yaşında ve Adıyamanlı. İstanbul’da yaşayan Murat, bir esnaf lokantasında çalışıyor. Yarışma süresince gösterdiği performansla bir üst tura geçmeyi başardı. MasterChef Türkiye 2024-2025 sezonunda finale kalan Onur ve Kerem ile karşılaştı. Gecenin sonunda şampiyonluk kupasını kazanan ise Onur oldu ve böylece MasterChef tarihine adını yazdırmayı başardı.

YENİ SEZONUN JÜRİ ÜYELERİ

2025-2026 MasterChef Türkiye sezonunda jüri üyeleri değişmedi. TV8 ekranlarında izleyici ile buluşacak olan yarışmada, daha önceki sezonlarda olduğu gibi yine üç usta şef yer alıyor: Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna.