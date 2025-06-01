Murat Özkaya’nın Babası Vefat Etti

ÖMER SITI ÖZKAYA’NIN VEFAATI

İkas Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya’nın babası Ömer Sıtkı Özkaya’nın vefatı gerçekleşti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu acı olay nedeniyle bir başsağlığı mesajı yayımladı. TFF’nin resmi internet sitesinde yayımlanan mesajda, “İkas Eyüpspor Başkanı Sayın Murat Özkaya’nın babası Ömer Sıtkı Özkaya’nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

CENAZE TÖRENİ HAKKINDA BİLGİ

Ömer Sıtkı Özkaya’nın cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Eyüp Sultan Camisi’nde kılınacak olan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak. TFF, “Merhum Ömer Sıtkı Özkaya’ya Allah’tan rahmet; Özkaya ailesine, yakınlarına ve ikas Eyüpspor camiasına başsağlığı dileriz.” diyerek acılı ailenin yanında olduğunu belirtti.