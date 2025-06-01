Haberler

Murat Özkaya’nın Babası Vefat Etti

ÖMER SITI ÖZKAYA’NIN VEFAATI

İkas Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya’nın babası Ömer Sıtkı Özkaya’nın vefatı gerçekleşti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu acı olay nedeniyle bir başsağlığı mesajı yayımladı. TFF’nin resmi internet sitesinde yayımlanan mesajda, “İkas Eyüpspor Başkanı Sayın Murat Özkaya’nın babası Ömer Sıtkı Özkaya’nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

CENAZE TÖRENİ HAKKINDA BİLGİ

Ömer Sıtkı Özkaya’nın cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Eyüp Sultan Camisi’nde kılınacak olan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak. TFF, “Merhum Ömer Sıtkı Özkaya’ya Allah’tan rahmet; Özkaya ailesine, yakınlarına ve ikas Eyüpspor camiasına başsağlığı dileriz.” diyerek acılı ailenin yanında olduğunu belirtti.

ÖNEMLİ

Haberler

Bartın’da Dolandırıcı Çift Tutuklandı

Bartın'da sahte altın satarak dolandırıcılık yapan M.S. ve S.S. çifti, adliyeye sevk edilerek tutuklandı. İki şüphelinin farklı illerde de benzer dolandırıcılıklar yaptığı tespit edildi.
Haberler

Gençlerbirliği Yetenekli Futbolcular Yetiştiriyor

Gençlerbirliği'nin altyapısı, Arda Güler gibi önemli oyuncular yetiştirerek gelecekte daha fazla yetenek kazandırmayı hedefliyor. Akademi direktörü, 110 profesyonel futbolcunun bulunduğunu duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.