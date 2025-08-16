Murat Öztürk, Fidan Kampanyası Başlattı. TEMA Vakfı İçin Her 50 Porsiyon. Orman Yangınlarına Dikkat Çekmek Amaçlı. İhtiyaç Duyarsak Kampanya Devam Edecek. Kent Genelinde Destek Bekliyoruz. Ormanlarımızı Canlandıracağız, Bu Yolda İlerliyoruz

FAALİYETLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Niğde’de lokanta işleten Murat Öztürk, orman yangınlarına dikkat çekmek amacıyla bir fidan kampanyası başlattı. Ağustos ayı boyunca iş yerinde sattığı her 50 porsiyonda bir fidan bağışlayarak TEMA Vakfı’na destek veren Öztürk, sosyal medya aracılığıyla kentin diğer işletmelerine de bağış yapmaları için çağrıda bulunuyor.

KAMPANYA HEDEFLERİ

Öztürk, yaz aylarında ülke genelinde artan orman yangınları nedeniyle derin bir üzüntü yaşadıklarını belirtti. Başlattıkları kampanyanın daha geniş bir alana yayılmasını arzuladıklarını ifade eden Öztürk, “Yaz aylarının başlamasıyla ülkemizde artan orman yangınları hepimizin ciğerini yaktı. Arkadaşlarımla yaptığımız fikir alışverişinin ardından, işletmemizde satılan her 50 porsiyon için bir fidanı TEMA Vakfı’na bağışlamaya karar verdik. 1 Ağustos’ta bu bağışa başladık. Şu anda 60-70 civarında bir fidan topladık. Ay sonunda 120-140 civarında bir fidan elde etmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Öztürk, kampanyanın başarılı olması halinde devam edeceklerini ve bunu kent genelinde yaymak istediklerini vurguladı. Kentteki bazı işletmelerin de kampanyaya dâhil olduğunu belirten Öztürk, “Şehrimizdeki diğer firmalarla sosyal medya üzerinden iletişime geçtik ve geri dönüş bekliyoruz. Bu uygulamayı önce şehrimize, ardından tüm Türkiye’ye yayarak başarılı olmayı umuyoruz. ‘Her ağaç bir candır, canlarımız yanmasın’ diyerek yanan her ağacın yerine yenisini dikerek ormanlarımızı canlandıracağız.” şeklinde konuştu.

Öztürk, her zaman devletin yanında olduklarını ifade ederek, ortaklaşa ormanları yeşerteceklerini de sözlerine ekledi.