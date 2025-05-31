Murat Şahin: “Birlik Sağlanırsa Döneceğiz.”

HATAYSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜNDEN SÜPER LİG AÇIKLAMASI

Atakaş Hatayspor’un Teknik Direktörü Murat Şahin, “Hatayspor’un tekrar Süper Lig’e dönmesi için şehrin dinamiklerine ihtiyacı var. İnşallah hep birlikte birlik ve bütünlüğü sağlayabilirsek, şu an ayrıldığımız Süper Lig’e geri döneriz” şeklinde bir açıklama yaptı. Trendyol Süper Lig’in son haftasında Hatayspor, Çaykur Rizespor karşısında 5-2’lik bir mağlubiyet yaşadı.

YENİ OYUNCULARA ŞANS VERDİ

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Murat Şahin, Rizespor’u galibiyetinden dolayı tebrik etti ve başarı dileklerinde bulundu. Şahin, “Aslında buraya oldukça eksik bir kadroyla geldik. Genç oyuncularımızı daha çok getirdik çünkü geçen haftaki maçtan sonra, sezonun bitmesine yakın bazı oyunculara özellikle ben izin verdim. Bu maça, bazı gençleri oynatma şansı vermek için geldik. Genel hatlarıyla izleyenler için, özellikle güzel bir maç olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

GELECEK SEZON İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Şahin, Hatayspor’un bu sezon son Süper Lig maçını oynadığını ve önümüzdeki sezon için hazırlıkların sürdüğünü belirtti. “Bugün beni sevindiren taraf, Demir’in performansıydı. Skor 5-2 olsa da, kalede bize güven verdi. Yiğit Ali’nin performansı önemliydi. Sonradan oyuna aldığımız gençlerin performansları da önemliydi” şeklinde konuştu. Genel olarak, gençlere 5 dakika, 10 dakika, 45 ya da 90 dakika içerisinde şans vermeye çalıştıklarını ve bu durumun sezon adına sevindirici olduğunu vurguladı. “Hatayspor’un tekrar Süper Lig’e dönmesi için şehrin dinamiklerine ihtiyacı var” diyen Şahin, birlik ve bütünlük sağlanabilirse Süper Lig’e döneceklerini ifade etti.