Murat Şahin Gelecek Sene Hazırlık Yapacak

MÜSABAKA SONRASI DEĞERLENDİRMELER

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında RAMS Başakşehir’e 4-2 yenilmesinin ardından teknik direktör Murat Şahin, takımın gelecek sezon hazırlıklarının önemine vurgu yaptı. Şahin, “Gelecek sene için hazırlık bizim için çok önemli. Burada kalacak oyuncularla oynamaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

HAKEM YÖNETİMİNE ELEŞTİRİLER

Mersin Stadı’nda oynanan maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, Türk hakemlerine güven konusunda daha önce yaptığı açıklamalara dikkat çeken Şahin, hakemlerin gelişime açık olmadığını dile getirdi. “Uzun zamandır bu kadar kötü bir maç yönetimi görmedim” diyen Şahin, “Bizler nasıl oyunumuzu geliştirmek için çabalıyorsak hakemlerimiz de dikkatli olsun.” şeklinde konuştu.

İYİ VEDA İSTEĞİ VE GENÇ OYUNCULAR

Murat Şahin, ligde iyi bir şekilde veda etmek istediklerini belirterek, bazı dönemlerde hedeflerinden uzak kaldıklarını ifade etti. Kırılma anlarında galibiyet elde edemediklerine dikkat çekerek, “Gençlerimizi oyuna katmaya çalışıyoruz. Kalan maçlarımızda onlara süre vereceğiz. Belki 90 dakika düşüneceğiz, bazen 15, 20 dakika, yarım saat süre vereceğiz.” açıklamalarını yaptı.