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Murat Şahin: “Hedefsiz Kalmanın Zorluklarını Yaşıyoruz”

Hedefsiz Kalmanın Sıkıntıları

MERSİN – Atakaş Hatayspor’un teknik direktörü Murat Şahin, 34. haftada Mersin’de Başakşehir’e 4-2 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Şahin, “Hedefsiz kalmanın sıkıntılarını yaşıyoruz” ifadelerini kullandı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, Başakşehir’i tebrik ederek sözlerine başlayan Şahin, maçın hakemine yönelik eleştirilerde bulundu.

Hakem Yönetimini Eleştiriyor

Hakemlerle ilgili fazla konuşmadığını belirten Şahin, “Ama bu hakemle ilgili biraz konuşmam gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ben 2-3 hafta önceydi herhalde bir açıklama yapmıştım; ‘Türk hakemlerine güvenelim, onları geliştirelim’ diye. Ama gördüğüm kadarıyla buna pek yanaşmıyorlar, pek gelişme arzusunda değiller” dedi. Hakemin maç boyunca verdiği kararların genel bir sorun olduğunu vurgulayan Şahin, “Bizler nasıl oyunu geliştirmek için çalışıyorsak, hakemlerimiz de biraz daha dikkatli olsunlar. Maç boyunca bu kadar kötü bir yönetim uzun zamandır görmedim” diye konuştu.

Gelecek Sezonun Hazırlıkları

Şahin, takımın artık gelecek sezonun hazırlıklarını yaptığını belirtti. “Artık biz bu lige iyi veda etmeye çalışıyoruz, iyi oyunlar oynamaya çalışıyoruz. Zaman zaman bunu başarıyoruz da. Ama hep kırılma anlarında ne yazık ki biraz da artık hedefsiz kalmanın sıkıntılarını yaşıyoruz” diyerek, son dakikalardaki kayıplara dikkat çekti. Oyuncularıyla birlikte geleceğe yönelik çalışmaların önemine vurgu yapan Şahin, “Burada kalacak oyuncularla oynamaya devam edeceğiz. Gençlerimizi ufak ufak katmaya çalışıyoruz. Önümüzde kalan 4 maçta onlara süre vereceğiz. Zaman zaman belki 90 dakika düşüneceğiz, bazen 15-20 dakika, bazen yarım saat. Seneye hazırlıklarımız devam edecek” şeklinde konuştu.

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