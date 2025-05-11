Murat Şahin, İyi Mücadele İçin Teşekkür Etti

HATAYSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜNDEN MAÇ DEĞERLENDİRMESİ

Atakaş Hatayspor’un teknik direktörü Murat Şahin, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Göztepe ile 1-1 sona eren mücadelenin ardından yaptığı açıklamada her iki takımın da gösterdiği mücadeleye vurgu yaptı. Şahin, “Maç içerisinde 2 tarafın da mücadelesiyle, iyi oyunuyla takdiri hak ettiğini düşünüyorum.” diye belirtti.

MÜCADELE VE ATMOSFERE ÖVGÜ

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlayan Şahin, Göztepe seyircisine de teşekkür etti. Maçın atmosferinin mükemmel olduğunu dile getiren teknik direktör, “Biliyorsunuz bizim küme düşmemiz haftalar önce belli olmasına rağmen biz sadece bu sene bizim için önemli olan oynayabildiğimiz iyi oyunu oynayıp, iyi mücadelelerle etmek istiyoruz.” şeklinde konuştu.

GELECEK İÇİN HAZIRLIK SÜRECİ

Puanın kendileri için artık çok önemli olmadığını ifade eden Murat Şahin, “Oyuncularımızı değişik pozisyonlarda deneyerek veya sistemde bazı değişiklikler yaparak seneye hazırlanmaya çalışıyoruz.” dedi. Bugünkü maçın final havasında geçtiğini söyleyen Şahin, “Maç içerisinde 2 tarafın da mücadelesiyle, iyi oyunuyla takdiri hak ettiğini düşünüyorum.” şeklinde konuştu. Takımının istediği zaman neler yapabileceğini gördüğünü ve bugün bunu başardığı için mutlu olduğunu belirtti.