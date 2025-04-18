Murat Şahin, Konyaspor Maçını Değerlendirdi

MURAT ŞAHİN’DEN MAÇ DEĞERLENDİRMESİ

Atakaş Hatayspor’un Teknik Direktörü Murat Şahin, Konyaspor ile oynadıkları karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, “İlk yarısı beyaz, ikinci yarısı siyah bir maçtı” ifadesini kullandı. Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Mersin’de gerçekleşen bu maçta Atakaş Hatayspor, Konyaspor’a 3-2 mağlup oldu. Basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Şahin, ilk yarının kendileri açısından olumlu geçtiğini ama ikinci yarıda bazı sorunlar yaşadıklarını aktardı.

İLK YARIDA OYUNDA ÜSTÜNLÜK

Şahin, soyunma odasına girerken üzüntü hissettiğini belirtti ve “Çünkü gerçekten ilk yarı çok iyi bir oyun ve oyunu sirküle eden bir Hatayspor vardı” dedi. Ancak ikinci yarıda Cengiz Demir’in sakatlığı sonrası hamlelerin istendiği gibi gitmediğini ifade etti. Elindeki seçeneklerin kısıtlı olduğunu belirten Şahin, “Ondan sonra oyundan biraz düştüğümüzü düşünüyorum” diye ekledi. Ayrıca, 3-2 mağlup olmalarına rağmen son anlarda kaçırılan gol pozisyonunun önemine dikkat çekti.

Son haftalarda iyi oyunlar sergilediklerini ama bunları sürdürebilmek için yapılan hataların kabul edilemeyeceğini belirtti. Şahin, “Rakiplerimiz hemen hemen bize gol atmıyor, biz hep kendimiz gol yiyoruz” dedi ve ikinci golün başlangıcında yaptıkları basit bir hatanın sonucunda mağlup olduklarını ifade etti. Önlerinde 6 maç olduğunu vurgulayan teknik direktör, gelecek için planlar yapmaya başlayacaklarını açıkladı.