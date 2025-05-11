Murat Şahin, Maç İçin Teşekkür Etti

TEKNİK DİREKTÖRÜN DEĞERLENDİRMESİ

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Göztepe ile 1-1 berabere kalan Atakaş Hatayspor’un teknik direktörü Murat Şahin, maçının ardından yaptığı değerlendirmede, “Maç içerisinde 2 tarafın da mücadelesiyle, iyi oyunuyla takdiri hak ettiğini düşünüyorum” diye belirtti.

ANNELER GÜNÜ KUTLAMASI VE TEŞEKKÜR

Düzenlenen basın toplantısında açıklamalarını sürdüren Şahin, tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladı. Göztepe taraftarına da teşekkür eden Şahin, “İnanılmaz bir atmosferde oynadıklarını” ifade etti. Koşullar gereği küme düşmelerinin haftalar önce belli olduğunu hatırlatan Şahin, “Biz sadece bu sene bizim için önemli olan oynayabildiğimiz iyi oyunu oynayıp, iyi mücadelelerle etmek istiyoruz” dedi.

GELECEK İÇİN HAZIRLIK

Puanın artık kendileri için çok önemli olmadığını aktaran Şahin, “Oyuncularımızı değişik pozisyonlarda deneyerek veya sistemde bazı değişiklikler yaparak seneye hazırlanmaya çalışıyoruz. Bugün güzel bir maç oldu” şeklinde konuştu. Maçın final havasında geçtiğine vurgu yapan Şahin, “Bu kadar git-gelin olacağı bir maçı aslında çok düşünmemiştim. Ama 2 tarafın da mücadelesiyle, iyi oyunuyla takdiri hak ettiğini düşünüyorum” dedi. Son olarak, takımının istediği zaman neler yapabileceğini görebildiği için mutlu olduğunu belirtti.