Haberler

Murat Şahin, Maç İçin Teşekkür Etti

TEKNİK DİREKTÖRÜN DEĞERLENDİRMESİ

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Göztepe ile 1-1 berabere kalan Atakaş Hatayspor’un teknik direktörü Murat Şahin, maçının ardından yaptığı değerlendirmede, “Maç içerisinde 2 tarafın da mücadelesiyle, iyi oyunuyla takdiri hak ettiğini düşünüyorum” diye belirtti.

ANNELER GÜNÜ KUTLAMASI VE TEŞEKKÜR

Düzenlenen basın toplantısında açıklamalarını sürdüren Şahin, tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladı. Göztepe taraftarına da teşekkür eden Şahin, “İnanılmaz bir atmosferde oynadıklarını” ifade etti. Koşullar gereği küme düşmelerinin haftalar önce belli olduğunu hatırlatan Şahin, “Biz sadece bu sene bizim için önemli olan oynayabildiğimiz iyi oyunu oynayıp, iyi mücadelelerle etmek istiyoruz” dedi.

GELECEK İÇİN HAZIRLIK

Puanın artık kendileri için çok önemli olmadığını aktaran Şahin, “Oyuncularımızı değişik pozisyonlarda deneyerek veya sistemde bazı değişiklikler yaparak seneye hazırlanmaya çalışıyoruz. Bugün güzel bir maç oldu” şeklinde konuştu. Maçın final havasında geçtiğine vurgu yapan Şahin, “Bu kadar git-gelin olacağı bir maçı aslında çok düşünmemiştim. Ama 2 tarafın da mücadelesiyle, iyi oyunuyla takdiri hak ettiğini düşünüyorum” dedi. Son olarak, takımının istediği zaman neler yapabileceğini görebildiği için mutlu olduğunu belirtti.

ÖNEMLİ

Haberler

LİVERPOOL, 2-2 Beraberlik Sağladı

Liverpool, Premier Lig'in 36. haftasında Arsenal ile karşılaştı ve 2-2 berabere kaldı. Maçta önce Liverpool öne geçti, ardından Arsenal eşitliği yakaladı.
Haberler

Türkiye Buz Pateni Yarışması Bitti

2024-2025 sezonu faaliyetleri kapsamında Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından Samsun'da düzenlenen Artistik Buz Pateni Amatörler Yarışması sona erdi. Yarışmaya 105 sporcu katıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.