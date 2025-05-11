Murat Şahin, Puanın Önemsiz Olduğunu Belirtti

TEKNİK DİREKTÖR ŞAHİNDEN AÇIKLAMALAR

Hatayspor’un teknik direktörü Murat Şahin, Göztepe ile oynadıkları maçın ardından basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. “Puanın artık bizim için çok önemli olmadığı ve oyuncularımızı değişik pozisyonlarda deneyerek ya da sistemde bazı değişiklikler yaparak seneye hazırlanmaya çalışıyoruz” şeklinde konuşan Şahin, oyuncularını geliştirme sürecinde olduklarını belirtti.

MAÇIN ATMOSFERİNİ DEĞERLENDİRDİ

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Hatayspor, Göztepe ile 1-1 berabere kalarak maçı tamamladı. Şahin, maç sonrası Göztepe taraftarına teşekkür ederek, “Gerçekten inanılmaz bir atmosferde bu maçı oynadık” ifadesini kullandı. Küme düşme durumlarını daha önce öğrendiklerini hatırlatan teknik direktör, “Biz sadece bu sene önemli olan, oynayabildiğimiz iyi oyunları oynayıp iyi mücadeleler vererek” dedikten sonra, yaptıkları oyunun kalitesine vurgu yaptı.

İYİ MÜCADELELER HAKKINDA

“Maçın final havasında geçtiğini düşündüm” diyen Şahin, karşılaşmanın iki takımın da mücadelesiyle tamamlandığını belirtti. “Bu kadar gidip gelen bir maç olacağını düşünmemiştim ama bence her iki taraf da iyi oyunuyla takdiri hak etti” açıklamasında bulundu. Son olarak, takımının, “istediği zaman neler yapabileceğini görmek” istediğini ifade eden Şahin, bu amacına ulaştığı için mutlu olduğunu belirtti.