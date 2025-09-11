Murat Salar, Kırıkkale’de doğmuştur

SON DÖNEMİN POPÜLER İSMİ MURAT SALAR

Son günlerde sosyal medya platformlarında sıkça gündeme gelen Murat Salar, çok sayıda kişi tarafından merak edilen bir isim haline gelmiş durumda. Genç nesil arasında hızla popülerlik kazanan Salar, oluşturduğu özgün içerikler ve samimi üslubu ile dikkat çekiyor. Peki, Murat Salar kimdir? Nerede doğdu, ne iş yapıyor ve sosyal medyada bu denli ilgi görmesinin sebepleri neler? Tüm bu soruların yanıtları haberin devamında mevcut.

EĞİTİM VE KİŞİSEL HAYATI

Murat Salar, 1971 yılında Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde dünyaya geldi. Eğitimini Ankara’da tamamlayan Salar, evli ve iki kız babasıdır. Tevfik Fikret Lisesi’nden mezun olduktan sonra 1994 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisat Bölümü’nden ekonomist unvanı ile mezun oldu. 2025 yılında 54 yaşında olacak Salar, yaklaşık 30 yılı aşkın süredir finans sektöründe aktif olarak yer alıyor.

Kariyerine Price Waterhouse Coopers’taki başlangıcının ardından, Anadolu Grubu’nun finans alanındaki iştiraklerinde yaklaşık 14 yıl boyunca üst düzey yöneticilik yaptı. Sonrasında Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş.’yi kurarak bu şirketi Türkiye’nin en büyük bağımsız portföy yönetim firmaları arasında konumlandırdı. 2015 yılında, İtalya’nın önde gelen bağımsız portföy yönetim grubu Azimut International, Bosphorus Capital’ın hisselerini satın aldı. Önceden satın alınan iki Türk portföy yönetim şirketiyle bir araya gelen yapı, Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. ismini aldı. 2016 yılından bu yana Azimut Portföy’de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

KİŞİSEL HAYATI VE AİLESİ

Murat Salar’ın özel hayatı ile ilgili bilgiler kısıtlı olsa da, ailesine bağlılığı oldukça dikkat çekiyor. Evlilik hayatı ve iki çocuğu olduğu bilinen Salar, kökeni itibarıyla Kırıkkale doğumlu olup kariyerine Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde devam etmiştir.