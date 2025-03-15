Murat Sancak’tan Galatasaray’a Cevap Geldi

ADANA DEMİRSPOR SAHİBİNDEN AÇIKLAMA

Adana Demirspor’un sahibi Murat Sancak, Galatasaray’ın 10 Şubat tarihinde gerçekleştirdiği paylaşıma yanıt verdi. Galatasaray, Adana Demirspor’a karşı verilen penaltı kararı sonrasında, 10 Şubat’ta “9 Şubat 2025 Pazar günü Galatasaray – Adana Demirspor arasında oynanan maç öncesi, esnası ve sonrasında yaşanan süreçlerin aydınlatılması amacıyla adli mercilere gerekli başvuru kulübümüz tarafından yapılmıştır. Galatasaray Spor Kulübü, Türk futbolunda adaletin yanında yer almaya, sahada en iyisi olup orada kazanmak için var gücüyle çalışmaya devam edecektir.” şeklinde bir açıklama yapmıştı.

SANCAN’IN TEPKİSİ

Murat Sancak, bu paylaşımın ardından 15 Mart tarihinde yaptığı açıklamada, “Adli makamlar sonucu ne oldu, herkes bekliyor” ifadelerini kullandı. Bu yanıt kısa süre içinde Sancak tarafından silindi. İşte Sancak’ın yaptığı bu paylaşım;