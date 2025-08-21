Murat Sandıkçı Atina, Olympiako Stadio. Panathinaikos Mağlup Oldu 2-1

MAÇIN DETAYLARI

Murat Sandıkçı’nın haberine göre, bu akşam gerçekleşen UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Samsunspor, Yunanistan’da Panathinaikos’a 2-1 mağlup oldu. Maç, Olympiako Stadio Spyros Louis stadyumunda oynandı. Hakemlik görevini Juan Martinez Munuera üstlendi. Panathinaikos’un kadrosunda Dragowski, Kotsiras, Erik Palmer-Brown, Touba, Kiriakopoulos, Chirivella, Cerin, Bakasetas, Tete, Pellistri ve Swiderski yer aldı. Samsunspor ise Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel, Dimata, Makoumbou, Ntcham ve Emre Kılınç’la sahaya çıktı.

MAÇIN GOLLERİ VE ÖNEMLİ ANLAR

Karşılaşmanın 51’inci dakikasında Tomasson’un kafa golüyle Samsunspor öne geçti: 0-1. Panathinaikos, 66’ncı dakikada Kiriakopoulos’un golüyle eşitliği sağladı: 1-1. Ardından 74’üncü dakikada Palmer-Brown’ın kafa golüyle ev sahibi takım öne geçti: 2-1. Maçta Samsunspor, 39’uncu dakikada Dimata’nın kale yolundaki golü ofsayt yüzünden kaybetti, 50’nci dakikada ise Ntcham’ın şutunu kaleci kornere çeldi.

KARTLAR VE İKİ TAKIMIN PERFORMANSI

Maçta iki takım da bazı oyuncuları ile sarı kart gördü. Panathinaikos’dan Palmer-Brown ve Zaroury, Samsunspor’dan ise Celil Yüksel ve Tomasson sarı kartla cezalandırıldı. İlk yarı golsüz sonuçlanırken, karşılaşmanın son anlarında Samsunspor, 81’inci dakikada Ntcham ile bir tehlike daha yarattı. Kaleci Dragowski, topu direk dibinden kurtarmayı başardı. Maç sonunda Panathinaikos, 2-1’lik skorla zafere ulaştı.