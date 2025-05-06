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Murat Solak, İstanbul’da kaza meydana geldi

YAYA OTOMOBİLİN ÇARPMASIYLA YARALANDI

MALTEPE’de yolun karşısına geçmek isteyen bir yayaya otomobil çarptı. Kaza, 30 Nisan’da saat 00.30 sıralarında Gülsuyu Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde gerçekleşti. İddialara göre, bir kıraathaneden çıkarak yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya hızla ilerleyen bir otomobil çarpıyor.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Çarpışmanın etkisiyle yolda metrelerce savrulan yaralı için çevrede bulunan vatandaşlar, sağlık ve polis ekiplerine haber veriyor. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı hastaneye kaldırıyor. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı bildiriliyor. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyor.

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