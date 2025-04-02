Murat Tanrıöver Hedef Grubu’ndan Ayrılıyor

AYRILIK AÇIKLAMASI

Sermaye piyasalarında 30 yılı aşkın birikime sahip Murat Tanrıöver, Hedef Grubu içerisinde üst düzey görevlerinden 28 Mart 2025 tarihi itibarıyla ayrıldığını bildirdi. Tanrıöver, Hedef Holding A.Ş. CEO’luğu ile grup şirketleri olan İnfo Menkul Değerler A.Ş. ve Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’deki yönetim kurulu üyeliklerinden istifa etti. Tanrıöver, ilerleyen süreçte kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olduğu MT Portföy Yönetimi A.Ş.’deki görevine devam edecek ve tüm enerjisini bu şirkete yönlendirecek.

BÜYÜME HEDEFİ

Tanrıöver, ayrılık kararının arkasında kurucusu olduğu MT Portföy Yönetimi A.Ş.’nin büyümesine odaklanma isteğinin bulunduğunu ifade etti. MT Portföy’ün kuruluşundan bu yana hızla büyüdüğünü belirten Tanrıöver, yeni hedeflerine liderlik etme arzusunu vurguladı. Açıklamasında şunları söyledi: “Enerjimi artık MT Portföy’ün büyümesine ve yeni yatırımlara yönlendireceğim. Bu nedenle Hedef Grubu’ndaki görevlerimi devretme kararı aldım.” Ayrıca, Hedef Grubu ile ilişkilerinin her daim olumlu kalacağını ve şirketten ayrılmasının dostane bir zeminde gerçekleştiğini dile getirdi.

Hedef Holding, aynı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, Tanrıöver’e şirkete sağladığı katkılardan dolayı teşekkür etti ve kariyerinin devamında başarılar diledi. Tanrıöver, Hedef’teki çalışma arkadaşlarına ve yöneticilere de teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: “Hedef ailesine, bugüne kadar bana duydukları güven ve birlikte elde ettiğimiz başarılar için içtenlikle teşekkür ediyorum. Ayrı çatılar altında olsak da Hedef Grubu’nun gelecekteki başarılarını yürekten destekleyecek ve olumlu iş ilişkilerimizi sürdüreceğiz.”

MT PORTFÖY YÖNETİMİ’NİN BAŞARILARI

2024 yılında Murat Tanrıöver liderliğinde kurulan MT Portföy Yönetimi A.Ş., sektörde kısa zamanda önemli bir konum elde ederek hızlı bir büyüme gösterdi. Şirket, çeşitli yatırım stratejilerine sahip birden fazla fon (hisse senedi, para piyasası fonları ve değişken fonlar gibi) oluşturdu ve yatırımcılardan yoğun ilgi görerek başarılı bir performans sergiledi. MT Portföy, bağımsız bir portföy yönetim şirketi olarak menkul kıymetler, gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonlarıyla özel portföy yönetimi ve yatırım danışmanlığı alanlarında yenilikçi çözümler sunuyor.