Murat Tutar’a Köpek Saldırısı: Yoğun Bakımda

OLAYIN DETAYLARI

Erzurum’da 10 yaşındaki Murat Tutar, evden ekmek almak amacıyla çıktığı sırada başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Saldırı sonucu ağır yaralanan çocuk, Erzurum Şehir Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi altına alındı. Olayın meydana gelmesinin ardından çevredeki vatandaşlar durumu fark ederek, çocuğun ailesine haber verdi. Murat Tutar, ilçedeki hastaneye götürüldü. İlk müdahalesi Narman Devlet Hastanesi’nde yapıldıktan sonra, Erzurum Şehir Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı.

KÜÇÜK ÇOCUĞUN SALDIRI ANI

Murat Tutar, Erzurum’un Narman ilçesine bağlı Sütpınar Mahallesi’nde, iftara yakın bir zaman diliminde ekmek almak için evden çıktığında sahipsiz köpekler tarafından saldırıya uğradı. Çevrede dolaşan köpekler, küçük çocuğa saldırarak ağır yaralanmasına neden oldu. Kendi çabasıyla köpeklerin elinden kurtulmaya çalışan Murat Tutar’a, son anda bir komşusu yardım etti. Ailesinin de durumdan haberdar olmasının ardından, Murat Tutar Narman Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

TEDAVİ SÜRECİ VE DURUMU

Yapılan ilk müdahale sonrasında, Murat Tutar ileri tetkik ve tedavi için Erzurum Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Burada yoğun bakım ünitesine alınan çocuğun, köpeklerin saldırısının ardından tedavisinin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor.