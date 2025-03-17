Murat Ülker Linkedin Takipçilerinin Sorularını Yanıtladı

MURAT ÜLKER’İN AİLESİNE DAİR AÇIKLAMALARI

Türkiye’nin en varlıklı iş insanı Murat Ülker, LinkedIn üzerinden takipçileriyle etkileşimde bulunarak gelen soruları yanıtladı. Ailesinin geçmişine ilişkin merak edilenleri de yanıtlayan Ülker, baba tarafından Kırım göçmeni olduklarını ifade etti. Ülker, “Babam, yaşadığı kötü olaylar nedeniyle Kırım’a pek ilgi duymuyordu ama ben geçmişin izlerini sürdüm. Ailemiz Osmanlı’nın Evlad-ı Fatihan neslinden geliyor” şeklinde konuştu. Bununla birlikte sosyal medyada dönen bazı asılsız iddialara da değinen Ülker, “Hazar Yahudisi”, “Karay Türkü” gibi söylemlerin temelsiz olduğunu vurguladı. “Biz Hazar veya Karay Türkü değiliz, ancak Tat’ız; yani sahilde yaşayan melez bir Tatar topluluğuyuz” dedi.

EĞİTİM SEÇİMLERİ VE NEDENLERİ

Eğitim yaşamıyla ilgili en fazla merak edilen konulardan biri, İmam Hatip Lisesi yerine neden İstanbul Erkek Lisesi’ni tercih ettiği oldu. Ülker, bu seçim hakkında şu bilgiyi verdi: “Babam ve büyük amca oğlum İstanbul Erkek Lisesi mezunuydu. Ama buraya sadece aile geleneğinden dolayı gitmedim, kazandım ve 4. oldum.” Boğaziçi Üniversitesi’ni seçme nedenine de açıklık getiren Ülker, “1977’de Türkiye’de eğitimini İngilizce sürdüren en iyi okul olmasıydı” dedi. Ayrıca, eğitim döneminde birçok siyasi grup ile arkadaşlık ilişkisi olduğunu fakat kendisini belirli bir ideolojiyle tanımlamadığını da sözlerine ekledi.

Kendi çocukluğu hakkında sorular alırken, “Dini bütün bir ailede mi büyüdünüz?” sorusuna yanıt veren Ülker, ilk din eğitimini Mahmut Bayram Hoca’dan aldığını ifade etti. Ailesinin dini hassasiyetlere önem verdiğini ancak bunun aşırılıklara kaçmadan gerçekleştirildiğini belirtti. Sosyal medyada kendisiyle ilgili çıkan spekülasyonlardan da bahseden Ülker, bu tür iddiaların hiçbir dayanağı olmadığını vurguladı. “Bazen ‘Atatürkçü’ olduğum söylenir, bazen ‘muhafazakâr kesime ihanet ettiğim’ iddia edilir. Gerçek şu ki, ben hiçbir zaman bir ideolojinin ya da siyasi grubun içinde olmadım. İşimi yaptım, ülkem için çalıştım” şeklinde konuştu. Bu bağlamda, sosyal medyada yer alan asılsız iddiaların yanlış ve yersiz olduğunu belirtti. “Milliydim, Müslümandım ama hiçbir zaman bunlara -cı, -ci eklemedim” diyerek kendine özgü bir duruş sergiledi.