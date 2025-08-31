Haberler

Murat Yayabaşı, Uçar’a başarılar diledi

GÜZEL BİR ZİYARET GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bilecik’in Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, yeni görevine atanan Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar’ı ziyaret etti. Bu ziyarette Kaymakam Yayabaşı, Uçar’a yeni görevinde başarılar dile getirerek, iki ilçe arasındaki idari iş birliği ve dayanışmanın önemine dikkat çekti.

BİRLİK VE DAYANIŞMA VURGUSU

Samimi bir ortamda gerçekleşen bu görüşme sırasında, bölgesel gelişmeler hakkında ve kamu hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, Kaymakam Yayabaşı’nın nazik ziyareti için teşekkür ederek, “Kamu hizmetlerinde vatandaş odaklı anlayışla çalışmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Barış ve Adalet İçin Ortak Yol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, People's Daily'de yayımlanan makalesinde Gazze'deki insani trajediye dikkat çekerek, bölgesel barış için çok yönlü adımlar atılması gerektiğini vurguladı.
Tavas’ta Hafif Ticari Araç Devri

Denizli'nin Tavas ilçesinde bir hafif ticari aracın devrilmesi sonucu altı kişi yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye taşıdı.

