Murat Yıldırım, Güller ve Günahlar’da

MURAT YILDIRIM’IN YENİ PROJESİ

Kanal D’nin yeni sezon sürprizlerinden biri olan Güller ve Günahlar ile ilgili olarak Serhat karakterini canlandıracak olan Murat Yıldırım, yeniden Kanal D ekranında seyircisiyle buluşmanın heyecanını yaşıyor. 2006’da Fırtına ve 2007’de Asi dizileri ile Kanal D’nin öne çıkan yüzlerinden biri haline gelen deneyimli oyuncu, bu projelerde hissettiği duyguları paylaştı. “Fırtına ve Asi, benim için çok özel projeler. Aradan yıllar geçmesine rağmen hala izleyicinin kalbinde yer etmiş olmaları beni gururlandırıyor. Şimdi ise ezber bozan bir senaryoya sahip Güller ve Günahlar ile yeniden Kanal D ekranında olmak heyecan verici” ifadeleriyle bu durumu özetledi.

HİKAYENİN BÜYÜSÜ

Murat Yıldırım, Güller ve Günahlar’ı kabul etmesinde en büyük etkenin senaryo olduğunu vurguladı. Bu projeyi “Ayakları yere sağlam basan bir drama” diye tanımladı ve senaryonun etkileyiciliğinden bahsetti: “Senaryo sizi duvara çarpıyor, beşinci dakikası itibarıyla. Okurken ne olacağını tahmin edememe durumu beni her zaman heyecanlandırıyor. Biz de keyifle izleyeceğiz. Ben keyifle izleyemeyeceğim bir işin içinde olmam.”

CEMRE BAYSEL’LE OYNAMA KEYFİ

Başarılı oyuncu dizideki partneri Cemre Baysel’e de övgüler yağdırdı: “Cemre’nin oyunculuğunu çok beğeniyorum. Çok gerçek bir yerden oynuyor. Öyle oyuncularla oynamak bana her zaman keyif vermiştir. Sahnelerimizi merak ediyor ve iple çekiyorum.”

ÇEKİMLER İSTANBUL’DA

Yönetmen Deniz Can Çelik’in rehberliğinde İstanbul’da sürdürülen Güller ve Günahlar, dürüstlük, aile sevgisi ve güven üzerine kurulu iş insanı Serhat’ın (Murat Yıldırım) eşi Berrak’ın sakladığı büyük bir sırrı öğrenmesiyle alt üst olan yaşamını ele alacak. Serhat’ın yolu, fakir mahallenin cesur ve dobra kızı Zeynep (Cemre Baysel) ile kesiştiğinde, ikili kendilerini karmaşık bir fırtınanın içinde bulacak. Nazlı Heptürk’ün yapımcılığını üstlendiği NGM imzalı dizinin eylül ayında Kanal D ekranlarına gelmesi planlanıyor.