Murataş Hatayspor Koçu Murat Şahin, “Takımın Süper Lig’e Dönmesi Gerekiyor” Dedi

ŞAŞIRTAN MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig’in son haftasında Hatayspor, deplasmanda Çaykur Rizespor karşısında 5-2’lik bir mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, önemli açıklamalarda bulundu.

Murat Şahin, “Rizespor’u bugünkü galibiyetinden dolayı tebrik ediyor ve başarılar diliyorum” diyerek, rakip takımın başarısını kutladı. Maça eksik bir kadro ile çıkıldığını belirten Şahin, genç oyunculara fırsat vermek amacıyla bu tercihlerinin olduğunu dile getirdi. “Aslında burada çok sayıda genç oyuncumuzla bulunuyoruz çünkü sezonun sonlarına yaklaştık ve bazı deneyimli oyunculara izin verdim” ifadesini kullanan teknik direktör, karşılaşmanın genel hatlarıyla izleyenler için güzel geçtiğini vurguladı.

GELECEK İÇİN HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Hatayspor’un bu sezon Süper Lig’deki son maçı olduğunu hatırlatan Şahin, gelecek sezon hazırlıklarının sürdüğünü açıkladı. Hangi oyuncuların performansından memnun kaldığını belirterek, “Bugün beni sevindiren taraf Demir’in performansıydı. Skor 5-2 olsa da, kalede bize güven verdi. Yiğit Ali’nin performansı önemliydi. Sonradan oyuna aldığımız gençlerin performansları da dikkat çekiciydi. Benim geldiğimden beri, ikinci yarıda bizimle antrenman yapan tüm genç oyunculara şans vermeye çalıştık.” dedi.

BİRİNLİK VE BÜTÜNÜLÜK HEDEFİ

Son olarak, Hatayspor’un tekrar Süper Lig’e dönmesi için şehrin dinamiklerine ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Murat Şahin, “İnşallah hep birlikte birlik ve bütünlüğü sağlayabilirsek, şu an ayrıldığımız Süper Lig’e geri döneriz” şeklinde konuştu.