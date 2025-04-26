Murataş Teknik Direktörü Takım Hazırlıkları Yapıyor

TEKNİK DİREKTÖR MURAT ŞAHİN’DEN YENİ SEZON HAZIRLIKLARI

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, Beşiktaş ile oynadıkları maç sonrası, “Bundan sonra önümüzdeki sezonun hazırlığını yapıyoruz. Oyuncu grubumuzla ilgili tasarruflarımız olacak. Çalışmalarımız devam ediyor” açıklamasını yaptı. Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Hatayspor, deplasmanda Beşiktaş’a 5-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Şahin, futbol takımının geleceğine dair önemli bilgiler verdi.

TAAHHÜTLER VE OYUN DISCIPLİNİ

Beşiktaş’ı tebrik ederek açıklamalarına başlayan Murat Şahin, “Uzun süredir, özellikle Kayserispor maçından sonraki mücadelelerde iyi performans sergilememize rağmen kırılma anlarında sorunlar yaşadık. Bu, iddiamızın oldukça düşmesine neden oldu. Bugün 2-1’e kadar oynanan oyundan memnunum. Ancak beni üzen durum, oyun disiplinini bozarak Beşiktaş’a kolay goller vermemiz oldu. Sonuç, 5-1 olarak tarih oldu. Bundan sonra geleceğe yönelik planlarımızı yapıyoruz. Oyuncu grubumuzla ilgili tasarruflarımız olacak. Kalan 5 maçı en iyi şekilde tamamlayıp, seneye takımımızı geri getirmeye çalışacağız” dedi.

Murat Şahin, hem idman hem de maçların Mersin’de oynanmasının kendileri açısından dezavantaj oluşturduğunu belirtti. Şahin, “Hatayspor için en büyük sorun, hiçbir maçımızı taraftarımızla oynayamamamız. Oyuncularımız kendi şehirlerinin takımını hiçbir zaman hissedemiyor. Bu konuda ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. İdman tesislerimiz de Mersin’in 1 saat dışında. Deprem sonrası en iyi koşullar sunulmaya çalışılsa da, yolculuk 4 – 4.5 saat sürüyor. Ne idmana ne de maçlara taraftarımız gelebiliyor. Bu durum gerçekten büyük bir zorluk. Önümüzdeki sezon İskenderun’da oynamayı düşünüyoruz. Kendi seyircimizin desteğinden yararlanamamak, futbolun doğası gereği sorun yaratıyor. Futbol bir gösteri sporudur ve bunun için seyirci şart” ifadelerini kullandı.

– İSTANBUL