Muratlar Mahallesi’nde Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGIN MÜDAHALESİ HIZLI OLDU

Balıkesir’in Gönen ilçesindeki Muratlar Mahallesi’nde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı. Alınan bilgilere göre, mahallede bulunan bir evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi.

CAN KAYBI OLMADAN KONTROL ALTINA ALINDI

Olay yerine hemen ulaşan Gönen Grup Amirliği’ne bağlı itfaiye ekipleri, alevlere hızlıca müdahale ederek yangının etraftaki yapılara yayılmasını engelledi. Yangın sonucunda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar oluştu. Yangının nedenine dair inceleme sürecinin başlatıldığı belirtildi.