Muratlar Mahallesi’nde Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGIN MÜDAHALESİ HIZLI OLDU

Balıkesir’in Gönen ilçesindeki Muratlar Mahallesi’nde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı. Alınan bilgilere göre, mahallede bulunan bir evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi.

CAN KAYBI OLMADAN KONTROL ALTINA ALINDI

Olay yerine hemen ulaşan Gönen Grup Amirliği’ne bağlı itfaiye ekipleri, alevlere hızlıca müdahale ederek yangının etraftaki yapılara yayılmasını engelledi. Yangın sonucunda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar oluştu. Yangının nedenine dair inceleme sürecinin başlatıldığı belirtildi.

Manisa Fk, Iğdır Fk’yı Ağırlayacak

Manisa Futbol Kulübü, 1. Lig 4. hafta karşılaşmasında Iğdır FK'yı konuk edecek. Teknik Direktör Taner Taşkın, taraftarların destek vermesini istedi.
Antalya’da 1 Haftada 14 Bin 898 Ceza Kesildi

Antalya'da düzenlenen trafik denetimlerinde bir haftada 65 bin 134 araç ve sürücü kontrol edilerek, 14 bin 898 kişiye çeşitli ihlallerden ceza kesildi.

