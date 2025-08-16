Muratlı’da Dolandırıcılara Dikkat Edin

DOLANDIRICILIK OLAYI VE YAPILAN OPERASYON

Muratlı ilçesinde N.D. isimli bir kişi, telefonla arayan dolandırıcılar tarafından hedef alındı. Arayan kişiler, kendilerini polis, asker ve savcı olarak tanıtıp; para ve altın talebinde bulundu. N.D., evinde bulunan yaklaşık 500 bin lira değerindeki ziynet eşyasını dolandırıcılara teslim etti. Ancak bir süre sonra dolandırıldığını anlayan N.D., durumu polise bildirerek şikayette bulundu.

POLİSİN OPERASYONU VE TUTUKLAMA

N.D.’nin şikayeti üzerine, polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda, kimlikleri tespit edilen 3 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, Muratlı ilçesinde adliyeye sevk edildikten sonra çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.