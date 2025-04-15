Muratlı’da Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı

KAZA YERİ VE OLAYIN DETAYLARI

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Muratlı-Tekirdağ karayolunun 1. kilometresinde gerçekleşti. Muratlı yönüne doğru ilerleyen Metin U. idaresindeki 22 ACC 455 plakalı kamyon, henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenden dolayı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak orta refüjlere çarptı.

KAZA SONRASI YARALANMA VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Kamyon, trafik levhalarını ve demir bariyerleri devirerek yağmur suyu kanalı üzerinde devrildi. Olay sonucunda kamyon sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürüldü. Emniyet Trafik ekipleri de kaza mahallinde güvenlik önlemleri aldı ve trafik akışı diğer şeritlerden sağlandı. Tek taraflı yaralamalı bu trafik kazasıyla ilgili inceleme başlatıldı.