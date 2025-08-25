Muratlı’da Karpuzlar Yolda Bulundu

YOL KENARINA BIRAKILAN KARPUZLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde, Ballıhoca Mahallesi’nde merada yol kenarına bırakılan karpuzlar, çevredeki insanların dikkatini çekiyor. Tarım arazisi içindeki yolda birçok karpuzun düzensiz bir şekilde döküldüğü ve bunlardan bir kısmının parçalandığı gözlemleniyor.

KARPUZLARIN ORTAYA ÇIKIŞI MERAK KONUSU

Henüz kim tarafından ya da nasıl bırakıldığı bilinmeyen bu karpuzların, tarladan mı toplandığı ya da nakliye sırasında mı atıldığı konusunda merak oluştu. Bölgeden geçen vatandaşların çoğu, “Yazık olmuş, bu kadar ürün çöpe gitmiş” diyerek karşılaştıkları durumdan üzüntü duyduklarını ifade ediyor. Olayla ilgili görüntüler de sosyal medyada paylaşılınca dikkatleri daha da artırdı.