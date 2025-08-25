Muratlı’da Karpuzlar Yolda Döküldü

YOL KENARINDAKİ KARPUZLAR DİKKAT ÇEKTİ

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde bulunan Ballıhoca Mahallesi merasında yol kenarına bırakılan karpuzlar, görenlerin dikkatini çekiyor. Tarım arazisi içerisindeki yolda gelişigüzel bir şekilde dökülmüş onca karpuzun yanı sıra, bir kısmının da parçalandığı gözlemleniyor.

KARPUZLARIN ORİJİNİ MERAK KONUSU

Henüz kim tarafından bırakıldığı belli olmayan bu karpuzların, tarladan toplanıp toplanmadığı veya nakliye esnasında mı atıldığı sorgulanıyor. Bölgeden geçen bazı vatandaşlar, “Yazık olmuş, bu kadar ürün çöpe gitmiş” diyerek duydukları üzüntüyü ifade ediyor. Sosyal medyada da olayla ilgili görüntüler paylaşıldı.