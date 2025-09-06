Muratlı’da Minibüs Treni Çarptı

YOLDAKİ KAZA VAKA

TEKİRDAĞ’ın Muratlı ilçesinde meydana gelen kazada, yük treni bir kapalı kasa minibüse çarptı ve sürücüsü yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Muratlı’nın Muradiye ve Kazımdirik-Turan Mahallesi’ne bağlanan hemzemin geçitte gerçekleşti. İstanbul- Edirne seferini yapan yük treni, P.K. tarafından kullanılan 59 AFJ 066 plakalı kapalı kasa minibüse çarptı.

ÇARPMA SONUCU HASAR

Çarpmanın etkisiyle minibüs uzun bir mesafe boyunca sürüklendi ve büyük hasar aldı. Araç hurdaya dönerken, sürücü P.K. yaralandı. Olayın ardından, durumun bildirildiği bölgeye hem polis hem de sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı P.K., yapılan ilk müdahalenin ardından Muratlı Devlet Hastanesi’ne götürüldü ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya dair inceleme başlatıldı.