Muratlı’da Motosiklet Ve Otomobil Çarpıştı

Trafik Kazası Detayları

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde bir motosiklet ile otomobil arasında çarpışma meydana geldi. Bu kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, İstiklal-Kurtpınar Mahallesi’ndeki Atatürk Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre; İsmail D. yönetimindeki 16 BEU 863 plakalı motosiklet, Özcan D. idaresindeki 39 TH 613 plakalı otomobil ile, henüz bilinmeyen bir sebeple çarpıştı.

Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü İsmail D., yere düşerek yaralandı. Olayın ardından durumun bildirilmesi üzerine, sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Yaralı sürücü, ambulans ile Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürüldü.

Kazanın Araştırılması

Polis ekipleri, kaza yerinde trafik güvenliğini sağlarken, olaya ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Görevliler, kazanın nedenini belirlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

