Muratlı’da Park Halindeki Araç Yandı

OTOMOBİL YANGINI PANİĞE NEDEN OLDU

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, çevredeki vatandaşlarda korku yarattı. Olay, İnanlı Çeşmesi mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre; O.Y.’ye ait olan araç, park durumdayken henüz belirlenemeyen bir sebeple alevlenmeye başladı.

SÜRÜCÜ DURUMU İTFAİYEYE BİLDİRDİ

Otomobilinden dumanların yükseldiğini gören sürücü, hemen durumu itfaiyeye bildirerek aracını terk etti. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın sonucunda otomobilde önemli maddi hasar oluştu. Yangının, aracın elektrik aksamından kaynaklandığına dair iddialar da gündeme geldi. Emniyet ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

Uraloğlu’na Radar Cezası Uygulandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Ankara-Niğde Otoyolu'nda hız limitini aştığı için ceza aldı. Sosyal medyada hız kurallarına uyulmasının önemini vurguladı.
Sındırgı’da Marangoz Atölyesi Yandı

Sındırgı'daki marangoz atölyesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri anında müdahale etti. Olayda atölyede maddi hasar meydana geldi.

