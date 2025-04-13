Muratlı’da Saman Yüklü Tır Devrildi

KAZA DETAYLARI

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde, saman yüklü bir tırın devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı. Kaza, dün öğle saatlerinde Muratlı’nın İnanlı Mahallesi’ndeki bir tarım işletmesinin önünde gerçekleşti. Gökhan A. yönetimindeki 50 ABP 724 plakalı tır, keskin bir virajı dönmeye çalışırken devrildi. Kazanın ardından sürücü yaralanırken, olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri hemen kaza yerine ulaştı.

TEDAVİ PROSEDÜRLERİ

Yaralı sürücüye ilk yardım, olay yerinde gerçekleştirildi. Ardından, ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’nin Acil Servisi’ne sevk edildi. Jandarma ekipleri kaza sonrası yol üzerindeki trafik güvenliğini sağladı ve duruma ilişkin gerekli incelemelere başladı. Tek taraflı yaralamalı trafik kazasıyla ilgili süreç devam ediyor.