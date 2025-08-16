Muratlı’da Şüpheliler Yakalandı ve Tutuklandı

POLİS, ASKER VE SAVCI KİMLİĞİYLE DOLANDIRICILIK

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde, 75 yaşındaki bir kadını telefonla arayıp kendilerini polis, asker ve savcı olarak tanıtan 3 şüpheli, 500 bin TL değerindeki ziynet eşyasını alarak kaçtı. Ancak, ardından yapılan polis operasyonuyla yakalanarak tutuklandı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, bu tür dolandırıcılıklara karşı vatandaşları uyarmak ve failleri yakalamak amacıyla harekete geçti.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Muratlı’da yaşayan 75 yaşındaki N.D. isimli vatandaşı hedef alan dolandırıcılar, büyük bir mağduriyet oluşturarak yaklaşık 500 bin TL değerinde ziynet eşyasını ele geçirdi. Emniyet ekipleri, olayın ardından yaptığı titiz çalışmalarla şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı ve işlemleri tamamlandıktan sonra adli makamlara sevk edilerek tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HUZUR VE GÜVENİN KORUNMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Emniyet yetkilileri, Tekirdağ’da huzur ve güven ortamının korunması amacıyla, dolandırıcılık olaylarına karşı gece gündüz derhal çalışmalar gerçekleştirdiklerine dikkat çekti. Bu tip dolandırıcılık olaylarının önüne geçmek için toplumu sürekli bilgilendirmeye devam ederken, güvenlik tedbirlerinin artırıldığı belirtildi.