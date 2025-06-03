Muratlı’da Tefecilik Şüphesi Gözaltı

TEFECİLİK İDDİALARIYLA GÖZALTILAR

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde tefecilik yaptığı ileri sürülen 4 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı’nın ekipleri, örgüt kurarak tefecilik yaptığı iddia edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla bir operasyon gerçekleştirdi.

ARAMADA ELE GEÇİRİLENLER

Ekipler, ilçede 7 farklı adreste arama yaptı ve bu aramalarda toplamda 6 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 458 tabanca fişeği, 133 tüfek fişeği, 24 tapu, 4 senet, 5 cep telefonu ve bir bilgisayar ele geçirdi. Yapılan operasyon sonunda adreslerde bulunan 4 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, bir kişinin daha yakalanması için çalışmalar devam ediyor.