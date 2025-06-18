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Muratlı’da Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

KAZA ANI VE YARALI SÜRÜCÜ

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinin kırsal alanında meydana gelen bir kaza sonucunda, kontrolden çıkan bir tırın sürücüsü yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Yavaşça ile Hanoğlu mahalleleri arasında gerçekleşti. Akın A. yönetimindeki 34 JY 5576 plakalı tır, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi nedeniyle yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kaza sonrasında Akın A. yaralanarak olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından ambulansa alındı. Yaralı sürücü, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi. Olayla ilgili olarak maddi hasarın da bulunduğu kazaya dair inceleme başlatıldı.

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