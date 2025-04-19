Muratlı’da Tır Sürücüsüne Araç Çarptı

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI TIR SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde meydana gelen bir olayda, tır sürücüsü aracından inmek zorunda kaldı ve arkasından gelen bir otomobil çarptı. Bacağına aldığı darbeyle yaralanan tır sürücüsü, hemen hastaneye götürüldü.

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Kaza, Muratlı-Tekirdağ yolunda gerçekleşti. İlk edinilen bilgilere göre, 63 NC 677 plakalı tırın sürücüsü olan Muhammed T., emniyet şeridine geçerek aracından indi. Bu esnada, 34 HBN 920 plakalı otomobili kullanan Büşra K., tırın yanından geçerken sürücü Muhammed T.’ye çarptı.

AMBULANS OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Kaza sonrası yaralanan tır sürücüsü, olay yerine gelen ambulans ile Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Jandarma Trafik ekipleri, kaza mahalline ulaşarak yol üzerindeki trafik güvenliğini sağlamaya başladı. Bahsi geçen kaza ile ilgili olarak ise inceleme süreci başlatıldı.