Muratlı’da Trafik Denetimleri Sıklaştı

DENETİMLER ARTTI

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde, Trafik Büro Amirliği ekipleri trafik düzenini sağlamak amacıyla denetimlerini yoğunlaştırdı. İlçe merkezinde gerçekleştirilen uygulamalarda, özellikle ters yöne giren ve hatalı park eden araçlar üzerinde kontroller yapılıyor.

SÜRÜCÜLER UYARIYLA CEZA ALDI

Gerçekleştirilen denetimlerde, kural ihlalleri tespit edilen sürücülere uyarılar yapıldı ve cezai işlemler uygulandı. Kırmızı ışıkta geçen, ters yönde ilerleyen, hatalı park eden ve yaya geçitlerini ihlal eden sürücüler, trafik ekipleri tarafından belirlendi. Bu ihlalleri yapan sürücülerden birçok kişiye idari para cezası kesilirken, bazıları cep telefonları aracılığıyla iletişime geçilerek araçlarını çekmeleri yönünde bilgilendirildi.

DENETİMLER SÜRECEK

Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, trafik güvenliğini artırmak amacıyla denetimlerin artarak devam edeceğini vurguladı. Yetkililer, sürücülerin trafik işaret ve kurallarına uyması gerektiğini, özellikle ters yön ve yaya güvenliği konularında daha dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti.