Muratlı’da Trafik Kazası Meydana Geldi

TRAFAK KAZASI VE YARALANANLAR

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde çevreyolunda bir trafik kazası meydana geldi. Kaza, öğle saatlerinde Kırkkepenekli Mahallesi kavşağında yaşandı. Alınan bilgilere göre, V.K. kontrolündeki 34 MYF 343 plakalı hafif ticari araç, A.B.Ş. yönetimindeki 59 ZE 408 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç takla attı ve devrildi.

AMBULANS MÜDAHALESİ VE HASTANEYE KALDIRILMA

Kaza sonucunda yaralanan sürücüler, olay yerine gelen ambulanslarla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’nin Acil Servisi’ne kaldırıldı. Kazaya dair inceleme süreci başlatıldı.

Trabzonspor, Fenerbahçe’ye Hazırlanıyor Maç İçin

Trabzonspor, Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşma için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Fatih Tekke önderliğinde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma ve pas çalışmaları yapıldı.
Gaziantep FK, Hazırlıklarına Devam Ediyor

Gaziantep FK, Kocaelispor'la oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Burak Yılmaz liderliğindeki antrenman 1 saat 25 dakika boyunca gerçekleştirildi.

