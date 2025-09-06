Muratlı’da Tren, Araçla Çarpıştı

OLAYIN YERİ VE ZAMANLAMASI

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde, hemzemin geçitte yaşanan bir kaza sonucunda bir kişi yaralandı. Olay, Muradiye Mahallesi’ni Kazımdirik-Turan Mahallesi’ne bağlayan hemzemin geçitte meydana geldi.

KAZA ANINI DETAYLANDIRMA

Edinilen bilgilere göre, P.K. isimli sürücünün kullandığı 59 AFJ 066 plakalı hafif ticari araca, geçitten geçerken yük treni çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araç büyük hasar aldı ve hurdaya döndü. Sürücü P.K. elinden yaralanarak, Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili gerekli inceleme başlatıldı.